Литовская женская сборная по футболу «не намерена» играть матч с беларуской командой

На чемпионате Европы по футболу среди женщин сборная Литвы «не намерена» играть против беларуской команды, пишет lrytas.lt.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не играть. В случае необходимости мы бойкотируем матч», — сказал президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

В группе, в которой играют литовцы, кроме беларуской сборной есть еще команды из Кипра и Грузии. Какие санкции будут применены к литовской сборной в случае отказа от матча, Станкявичус не знает наверняка. Речь идет о возможной потере очков в чемпионате.

Как пишет беларуская Tribuna, с начала полномасштабной войны в Украине футбол остается видом спорта, на который не накладываются большинство международных санкций. «Главные организации самой популярной игры Европы и мира, УЕФА и ФИФА, отстранили Россию, а Беларуси лишь запретили международные матчи внутри страны», — объясняют журналисты.

Литва при этом придерживается позиции, что беларуские и российские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях, рассказывает Tribuna.