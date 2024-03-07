ФСБ России подтвердила убийство при задержании беларуса в Карелии

ФСБ России сообщила, что в Карелии во время задержания погиб беларус, передает «РИА Новости». Служба связывает погибшего с полком имени Калиновского, воющего в составе ВСУ.

Ведомство заявило, что мужчина открыл огонь по сотрудникам спецслужб. По версии ФСБ, беларус планировал взорвать административное здание в Олонце и «был завербован украинскими спецслужбами». У него изъяли бомбу, пистолет и патроны.

По данным «Медиазоны», Алексеев находился в российской базе розыска как минимум с 22 ноября 2022 года. В ней сказано, что мужчина родился в 1974 году в Витебске. По какой уголовной статье его обвиняли, не уточнялось.

По информации SHOT, в Беларуси против Алексеева было возбуждено уголовное дело об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК).

Утром 7 марта телеграм-канал ASTRA сообщил об убийстве 49-летнего беларуса Николая Алексеева сотрудниками российской ФСБ. Смерть отца «Нашай Ніве» подтвердил сын погибшего.

Российские силовики планировали задержать мужчину по делу о подготовке теракта (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, которое пересказывал телеграм-канал, Алексеев собирался взорвать здание администрации в городе Олонец.

ASTRA и «Наша Ніва»: в Карелии сотрудники ФСБ убили беларуса Николая Алексеева

Обвновлено в 13:07. Добавлена информация о российской базе розыска.