Военный комиссариат Гомельской области показал, как будут выглядеть «смс-повестки»

Военный комиссариат Гомельской области разместил на электронной площадке госзакупок тендер на покупку услуги рассылки смс-сообщений на случай военных сборов или мобилизации. На документ обратило внимание издание «Флагшток».

Закупка называется «Обеспечение оповещения абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи посредством направления SMS-сообщения». На нее комиссариат готов потратить 1 тысячу рублей.

В документе говорится, что рассылка смс будет производится в трех случаях:

с целью уточнения данных воинского учета,

для мероприятий мобилизационной подготовки (на военные сборы),

при призыве граждан на военную службу по мобилизации (в случае ведения военных действий).

В случае мобилизации текст сообщения должен выглядеть так: «Вам надлежит немедленно явиться по адресу, указанному в мобилизационном предписании (в военный комиссариат)».

В конце февраля Депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности». Он предусматривает возможность рассылки повесток при помощи СМС.

В законопроекте предусмотрен новый вид повестки — по смс: «Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством SMS-сообщения».