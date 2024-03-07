Силовики задержали предпринимателя, который задонатил 10 долларов Nexta

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео о задержании предпринимателя, который задонатил Nexta 10 долларов через систему PayPal.

На камеру он показывать три кружки с гербом «Погони» и говорит, что пил из них на дворовых чаепитиях.

Мужчина занимается розничной торговлей б/у запчастей. «Наша Ніва» пишет, что задержанного зовут Анатолий Якубович, ему 39 лет, он воспитывает 2 детей.

В апреле 2022 года Верховный суд признал Nexta «террористической организацией».

Задержания за донаты через PayPal и иностранные карты. Как скрыть платежи?

Обновлено в 15.25. Добавлено имя задержанного