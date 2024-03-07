В Минске 76-летнего «риелтора» приговорили к 7 годам колонии за мошенничество

Суд Московского района города Минска приговорил 76-летнего местного жителя к 7 годам колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин за мошенничество (часть 4 статьи 209 УК), сказано на сайте суда. Заседание состоялось 4 марта.

По версии обвинения, мужчина с 2003 по 2020 год находил людей «асоциального образа жизни», но имеющих в собственности квартиры. Им он предлагал свои «риэлтерские услуги», покупая при этом права на недвижимость на невыгодных для владельцев условиях.

Потерпевшими по делу признали 8 человек. Обвиняемый вину не признал.