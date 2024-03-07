Новый заместитель управделами Лукашенко проходил обвиняемым по уголовному делу за злостное хулиганство

Заместитель управделами Лукашенко в 2008 году проходил обвиняем по уголовному делу за злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК) за избиение охранника ночного клуба. Об этом объединение бывших силовиков BELPOL рассказало изданию «Зеркало».

Вчера Лукашенко назначил первым заместителем управляющего делами президента бывшего замначальника своей службы безопасности, 42-летнего Николая Шкреда. BELPOL узнал, что в 2008 году Шкред, который уже служил в службе безопасности Лукашенко в звании капитана, вместе со своим сослуживцем со своим сослуживцем Олегом Копатем, который также был в звании капитана, пришли в «Даньков Клуб» на улице Мясникова в Минске.

Силовики пытались попасть на дискотеку, но их остановил охранник Фурсевич. Произошел конфликт, в результате которого Шкред нанес Фурсевичу удар ногой, а после, вместе со сослуживцем, нанесли еще «не менее четырех ударов кулаками рук по телу, рукам и лицу». Охранник пытался убежать от пьяных безопасников, но они его догнали и Шкред нанес еще один удар кулаком в лицо.

В результате в отношении Шкреда и Копатя возбудили уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Но в 2009 году дело в отношении Шкреда закрыли, потому что следователи не нашли в его действиях состава преступления.

Экс-силовики уверены, что дело в отношении Шкреда и Копатя было закрыто из-за того, что они были охранниками Лукашенко. Шкред остался служить в службе безопасности Лукашенко, а Копать покинул должность после 2009 года.