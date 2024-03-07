Пастора Александра Зарецкого арестовали еще на 15 суток за проповедь

В Новолукомле пастора Александра Зарецкого арестовали еще на 15 суток по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП), пишет «Хрысціянская візія».

Суд прошел 6 марта, но результаты стали известны только сейчас. Авторы канала пишут, что массовым мероприятием признали проповедь постора во время одного из богослужений.

О задержании Зарецкого стало известно 23 февраля. Активисты уточняли, что причиной стала молитва об Украине — ее пастор прочитал на одном из богослужений. Тогда его арестовали на 15 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП)

По информации канала, Зарецкий и его община и раньше подвергались преследованию. В июле 2021 года у пастора прошел обыск. Весной 2023 года Зарецкого суммарно арестовали на 30 суток за лайки и комментарии «экстремистских ресурсов».