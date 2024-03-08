7 марта осужденному на 5,5 лет колонии трактористу Олегу Рубцу добавили к сроку 1,5 года по статье о злостном неповиновении администрации (часть 2 статьи 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало на следующий день.

30 апреля 2021 года суд Московского района Бреста признал виновными 14 фигурантов дела о «массовых беспорядках» в Пинске (часть 2 статьи 293 УК). Олега Рубца приговорили к 5,5 годам колонии.

В мае 2022 года его судили по статье о злостном неповиновении, тогда судья перевела его на тюремный режим сроком на 3 года. По информации правозащитников, за последний год он провел в ШИЗО больше чем 200 суток.