Медиков, уничтоживших 92 тысячи доз вакцин от коронавируса и гриппа, приговорили к 4 и 5 годам домашней химии

7 марта суд Железнодорожного района Гомеля приговорил медиков к домашней химии за уничтожение 92 тысяч вакцин от коронавируса и гриппа, пишет «Беларусь сегодня».

Заведующую отделением и старшую медсестру одной из гомельских поликлиник приговорили к 5 годам домашней химии за превышение служебных полномочий (статья 426 УК). Медсестру прививочного кабинета — к 4 годам за пособничество.

С апреля 2021 года по май 2023 года заведующая отделением и старшая медсестра давали подчиненным указание завышать сведения о количестве сделанных прививок. Недостоверная информация вносилась в журналы учета, а также в акты о количестве использованных вакцин «Гриппол Плюс», «Гам-Ковид-Вак», «Vего Се11», «Спутник Лайт», «Соберана» и «Ковивак».

После медсестра прививочного кабинета уничтожала столько вакцин, сколько было указано в журнале учета. За это время было уничтожено более 92 тысячи доз вакцин стоимостью около 2,7 млн рублей.