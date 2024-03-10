Активистку Полину Шарендо-Панасюк в феврале помещали в ШИЗО. Вероятно, на 20 суток. Об этом корреспонденту «Медиазоны» рассказал муж заключенной Андрей.

О том, что активистку помещали в ШИЗО, Шарендо узнал от экс-заключенной колонии №24.

«З яе словаў, Паліна прабыла у атрадзе пасля карантыну прыкладна 2-3 тыдні. У канцы студзеня-пачатку лютага яе кінулі ў ШІЗА. У атраде яна з'явілася толькі ў самым канцы лютага, выглядала вельмі бледнай і схуднелай. Увесь гэты час Паліна была ў ШІЗА, імаверна 20 сутак. У пачатку сакавіка Паліна ізноў знікла з атраду, але куды дакладна — невядома», — рассказал Андрей.

Полину Шарендо-Панасюк задержали в январе 2021 года, суд приговорил ее к 2 годам колонии по статьям об оскорблении Лукашенко, представителя власти и насилии либо угрозе насилием милиционеру (статьи 369, 368 и 364 УК).

Она должна была выйти на свободу в 2022 году, однако ее осудили по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК) и добавили год к сроку. Второй раз родные ожидали Полину на свободе 6 августа 2023 года, однако ее снова приговорили к году колонии по той же статье.