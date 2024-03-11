129 человек пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси за минувшие выходные

Польские пограничники зафиксировали 129 попыток нелегально пересечь границу со стороны Беларуси за минувшие выходные, пишет пресс-служба ведомства.

В опубликованном ролике видно, что со стороны Беларуси в забор что-то бросают, что дает много искр.

W miniony weekend (8-10.03) na granicy z Białorusią🇧🇾odnotowano 129 prób nielegalnego przedostania się do Polski🇵🇱. Zdarzenia miały miejsce w rejonie #PSGBiałowieża, #PSGDubiczeCerkiewne, #PSGPłaska, #PSGNarewka oraz #PSGCzeremcha. pic.twitter.com/032bUH2g1q — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 11, 2024

О пострадавших информации нет.

Беларуская сторона сообщает о двух погибших иностранцах, которых обнаружили на границе. Следственный комитет пишет, что один из погибших — сириец, тело которого обнаружили в Верхнедвинском районе. Второй погибший — гражданин Ирака, его тело обнаружили в Каменецком районе. Еще один иностранец был госпитализирован.