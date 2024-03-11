129 человек пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси за минувшие выходные

Польские пограничники зафиксировали 129 попыток нелегально пересечь границу со стороны Беларуси за минувшие выходные, пишет пресс-служба ведомства.
В опубликованном ролике видно, что со стороны Беларуси в забор что-то бросают, что дает много искр.
О пострадавших информации нет.
Беларуская сторона сообщает о двух погибших иностранцах, которых обнаружили на границе. Следственный комитет пишет, что один из погибших — сириец, тело которого обнаружили в Верхнедвинском районе. Второй погибший — гражданин Ирака, его тело обнаружили в Каменецком районе. Еще один иностранец был госпитализирован.