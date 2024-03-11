Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук вручила премию «Оскар» фильму «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова. Киноленту признали лучшей в категории «Лучший документальный полнометражный фильм», сообщается на ютуб-канале академии.

Фильм «20 дней в Мариуполе» рассказывает о жизни Мариуполя во время первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, 20 дней снимала осажденный российскими войсками город.

Выйдя на сцену получать статуэтку, режиссер заметил, что, вероятно, станет первым, кто не хотел бы никогда снимать свой фильм.

«Хотел бы я, чтобы этого фильма не было. Я бы отдал эту награду, чтобы Россия никогда бы не нападала на Украину, никогда не захватывала наши города, чтобы не убивала десятки тысяч украинцев, чтобы не удерживала заложников — гражданских и солдат, которые защищали свою землю. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое», — сказал в своем выступлении Чернов.

«20 дней в Мариуполе» стал первым украинским фильмом, получившим «Оскар».

Во время церемонии традиционно вспомнили известных деятелей, которые умерли в течение года. Видео In Memoriam в этот раз началось с отрывка из документального фильма «Навальный». В нем политик рассуждал, отвечая на вопрос о его возможном убийстве. Год назад именно эта кинолента получила премию в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Чернов — автор фото с моментом убийства Александра Тарайковского 10 августа 2020 года на проспекте Пушкина в Минске.