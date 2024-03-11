Беларуску вывезли из Мьянмы, где ее удерживали под вооруженной охраной на закрытой территории

Гражданку Беларуси вывезли из Мьянмы, где она удерживалась на закрытой территории под охраной вооруженных лиц, рассказала пресс-служба МИД Беларуси.

Ведомство сообщило, что операция по эвакуации беларуски длилась несколько месяцев.

«Посольством Беларуси во Вьетнаме были задействованы все связи и контакты: официальные лица силового блока и дипломаты Мьянмы, почетные консулы Беларуси в Бангкоке и Янгоне», — говорится в сообщении МИДа.

Других обстоятельств проишествия и эвакуации не сообщается. Однако МИД пишет, что необходимо тщательно проверять предложения о работе за границей и убедиться в их легальности.