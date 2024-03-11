Родителей, чьи дети пострадали или погибли, могут начать привлекать к административной ответственности

Родителей, чьи дети пострадали, погибли, или совершили правонарушение «по недосмотру» могут начать привлекать в административной ответственности, об этом в эфире СТВ заявил Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси.

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«Подготовлен законопроект, сейчас он будет внесен в ближайшее время в парламент на рассмотрение. Мы усиливаем административную ответственность родителей, если ребенок в ходе недосмотра, ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию совершил правонарушение либо получил тяжкие телесные повреждения, либо погиб. Пока посмотрим, как это будет работать на уровне хотя бы административной ответственности. Если действительно практика себя оправдает, будем рассматривать вопрос о наказании таких родителей уже в уголовном порядке», — заявил он.