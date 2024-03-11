Суд ликвидировал информационное агентство «БелаПАН»

Экономический суд Минска удовлетворил иск прокуратуры Первомайского района столицы и принял решение о ликвидации информационного агентства ЗАО «БелаПАН». На сообщение прокуратуры обратило внимание издание reform.by.

Пресс-служба прокуратуры пишет, что в 2021 году «БелаПАН» признали «экстремистским» формированием и включили в список организаций, которые ведут «экстремистскую» деятельность.

В октябре 2022 года суд приговорил журналистов и менеджеров «БелаПАНа» к срокам от 4 до 14 лет. Андрей Александров получил 14 лет колонии, его супруга Ирина Злобина — 9 лет, Дмитрий Новожилов — 6 лет, Ирина Левшина — 4 года колонии.

Александрова и Злобину обвинили в «подготовке с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 лиц» для участия в грубом нарушении порядка «путем оплаты» штрафов, счетов за питание в изоляторах, услуг адвокатов и другого (часть 2 статьи 342 УК), а также в измене государству (часть 1 статьи 356 УК). Александров, Левшина и Новожилов также обвинялись в создании экстремистского формирования и руководстве им, а Александров и Новожилов — в уклонении от уплаты подоходного налога за февраль 2015 года — апрель 2021 года.