Силовики задержали минчанина за «протестный чехол» на телефоне

Силовики отчитались о задержании минчанина, которого обвиняют в участии в протестах и распространении экстремистских материалов. Видео с задержанным опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

По информации издания «Наша Ніва», задержанного зовут Дмитрий Щемер, он — кандидат в мастера спорта по плаванию.

На камеру он говорит, что участвовал в протестах 2020 года, где снимал все происходящее на телефон. Также распространял наклейки с «деструктивными» надписями.

Авторы канала пишут, что минчанина задержали за чехол с протестной символикой на телефоне, который он «демонстрировал в общественных местах». А уже после в телефоне обнаружили фото участия в протестах и фото листовок.

По какой статье задержан мужчина, неизвестно.