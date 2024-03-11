Священник из Рогачева, которого арестовали после возвращения из Италии за «экстремистские» подписки, уехал из Беларуси

Священник из Рогачева Игорь Ковальчук уехал из Беларуси после отбытия административного ареста, пишет «Хрысціянская візія».

Ковальчука задержали в середине февраля после возвращения из Италии. В его телефоне обнаружили подписки на «экстремистские» ресурсы (статья 19.11 КоАП). На священника составили протокол, а после арестовали на 15 суток.

После первых 15 суток Ковальчук не вышел на свободу. Ему снова назначили административный арест. Выйдя на свободу, священник уехал из Беларуси.

Ковальчук является гражданином Украины.