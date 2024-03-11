Объявлен сбор на памятник умершему в колонии Игорю Леднику

На сайте фонда BYSOL объявлен сбор на памятник умершему в феврале в бобруйской ИК-2 Игорю Леднику.

Деньги собирает его сын.

«Я открываю этот сбор, чтобы почтить память моего отца, который погиб за решеткой от рук режима. Средства будут направлены на установку памятника», — говорится в описании сбора.

Игорь Ледник был задержан 12 апреля 2022 года. Его обвинили в клевете на Лукашенко (статья 367 УК) и приговорили к трем годам колонии.

Осужден за статью в журнале, в СИЗО перенес операцию. Об Игоре Леднике — пятом политзаключенном, умершем в колонии

По версии обвинения, он представил для публикации в один из журналов статью с заголовком «Международно признанный нейтралитет Беларуси — гарантия безопасности в регионе ОБСЕ». В ней якобы содержались «заведомо ложные сведения, порочащие и унижающие честь и достоинство Лукашенко, соединенные с обвинением в особо тяжких преступлениях, в том числе против безопасности человечества».

В июне 2022 года адвокатка заключенного сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось, Игорь находился в санчасти следственного изолятора в лежачем состоянии. В июле активисту сделали операцию на желудочно-кишечном тракте. Причиной смерти политзаключенного стала остановка сердца. Медики пытались его реанимировать, однако безуспешно. Игорь Ледник умер в тюремной больнице в Колядичах, куда был планово доставлен из колонии.