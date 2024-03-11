Эвакуированная из Мьянмы беларуска рассказала о том, как попала в трудовое рабство

Эвакуированная из Мьянмы беларуска рассказала «Белта», как оказалась в стране и попала в трудовое рабство.

В Мьянму девушка попала в ноябре 2023 года. Тогда она уже некоторое время работала в Китае. В местных ресурсах она нашла предложение о работе. Искали менеджера-консультанта, чтобы общаться с клиентами по видео- и аудиосвязи, быть представителями компании. Как пишет «Белта», подозрений объявление у девушки не вызвало, так как в Юго-Восточной Азии часто платят хорошие деньги просто за европейскую внешность, иметь таких сотрудников в компании многие считают престижным.

Беларуску вывезли из Мьянмы, где ее удерживали под вооруженной охраной на закрытой территории



Беларуске предложили полугодовой контракт и работу в Таиланде. Говорили, что работать нужно будет возле города Чиангмай на севере страны.

«Там много зелени. Думала: классно! Погуляю, увижу страну и буду работать», — цитирует «Белта» беларуску.



Девушка сделала визу и полетела в Таиланд. В аэропорту ее встретили и повезли к месту работы. По пути к месту назначения, как пишет издание, ей пришлось сменить три машины, переплывать реку на ржавой моторной лодке.



В итоге девушка попала в Мьянму, сама она в тот момент этого не понимала. Это была закрытая охраняемая территория, где работали компании, занимающиеся мошенничеством в интернете.

«Ты живешь в этом парке, выехать вообще никуда не можешь. Магазинчик на территории есть, чтобы купить какие-то товары. Несколько дней ждала начала работы. Не было ни сим-карты, ничего. По итогу это был чистый скам. Это огромный парк, в котором находятся несколько компаний, в каждой несколько подразделений. Занимаются скамом. В компаниях есть разные направления, работают на различные страны», — рассказала она.

Беларуске предложили общаться «клиентами» из США.

Сначала, по ее словам, с потенциальными жертвами мошенничества знакомились так называемые «тайперы». Они вели с ними переписку от имени девушек.

«Берут либо твои фото, либо любые фотографии девушек в интернете. Им очень важно лайф-фото — когда ты там селфишься. Именно не профессиональные, а когда ты где-то ходишь и так далее. Им важно показать, что ты — живой человек, чтобы доказать клиентам. На сайтах знакомятся, как будто ты —девушка».

Задачей девушки было общаться с потенциальными жертвами по видео в том случае, если в переписке «тайпер» использовал ее фото. Во время видеозвонка нужно было придерживаться определенного текста.

По словам беларуски, любое недовольство или отказ работать приводил к угрозам физической расправы, самостоятельно покинуть охраняемую территорию, где их содержали, было невозможно.

Сначала некоторым иногда удавалось бежать под предлогом продления визы в Таиланд, позже девушек вообще перестали выпускать.



«Думала, что меня вывезут в Таиланд на продление визы. Много было случаев, что сбегали в момент продления. И отказались везти. Буквально дней за пять до моего вопроса с визой одна из девочек сбежала с компанией, прихватив с собой еще около 20 тысяч долларов. Мне сказали просто: мы тебя не можем выпустить, не волнуйся, никакой тюрьмы (в Таиланде за нарушение иммиграционного режима) не будет, мы этот вопрос решим деньгами», - рассказала она.



По словам девушки, был и еще один вариант сбежать — заплатить около 9 000 долларов расходов, которые «понесла компания».

«Я понимала, что каждый агент получает какую-то комиссию, когда находит человека. Но я не понимала, что такая огромная сумма — 9 000 долларов, и что если я захочу оттуда уехать, мне нужно эту сумму им выплатить».



В итоге девушке все же удалось связаться с беларускими дипломатами, началась работа по ее эвакуации. Вернуться в Беларусь она смогла только в марте 2024 года.