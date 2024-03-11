Силовики задержали пинчанина за вымогательство и попытку трудоустроится в «экстремистские интернет-источники»

Силовики задержали 52-летнего жителя Пинского района, которого обвиняют в вымогательстве и «экстремистской» деятельности, пишет пресс-служба МВД.

Ведомство сообщает, что задержанный был ранее судим за оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

По информации правозащитников, в пресс-релизе идет речь про Александра Игнатюка. В ролике МВД показали ютуб-канал, который похож на канал «Про Столин», который ведет Игнатюк. Силовики задержали пинского журналиста-фрилансера в августе 2023 года. Он уже 8 месяцев находится в СИЗО.

По версии МВД, житель Пинского района делал ролики с компроматом, показывал их местным предпринимателям и требовал деньги за «молчание».

Также МВД отмечает, что задержанный содействовал деятельности «экстремистского» телеграм-канала, «администраторы которого находятся за границей».

«Он систематически стремился дискредитировать государственные органы, пытался трудоустроиться в экстремистские интернет-источники», — заявили в МВД.

Задержанного обвиняют по уголовным делам за вымогательство (статья 208 УК), клевету в отношении Президента (статья 367 УК), содействие экстремистской деятельности (Статья 361-4 УК)

Обновлено в 10.44. Добавлена информация о задержанном