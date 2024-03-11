Жителя Мостов судят по четырем уголовным статьям из‑за комментариев и регистрации в «плане Перамога»

В Гродненском областном суде начали рассмотрение дела 44-летнего жителя Мостов Ивана Подлипенцева. Его обвиняют по статьям об оскорблении Лукашенко и представителя власти (статьи 368 УК и 369 УК), создании экстремистского формирования или участии в нем (часть 3 статьи 361-1 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривает судья Виктор Сенько.

Иван Подлипенцев был задержан в июне 2023 года. Провластные каналы тогда публиковали видео с ним. В ролике Иван говорил, что задержан за «недоброжелательные комментарии» в адрес сотрудников милиции в ютубе и телеграме. По словам авторов провластных каналов, он также прошел регистрацию в «плане Перамога».