В Минске отменили показы фильмов российского режиссера Александра Сокурова; раньше на него жаловался Азаренок

В Минске отменили показы фильмов российского режиссера Александра Сокурова, об этом сообщает администрация кинотеатра Falcon Club. Фильмы «Солнце» и «Сказка» должны были быть показаны 11 и 13 марта.

Показы, как сказано в сообщении кинотеатра, были отменены «по техническим причинам».

Ранее на приезд в Минск российского режиссера Александра Сокурова и его ученика Александра Золотухина жаловался сотрудник госканала СТВ Григорий Азаренок.

«Явный противник СВО и всего, что с этим связано. На кинофестивале в Москве его псевдоинтеллектуальную порнуху закрыли. Про нас и нашу страну высказывался неоднократно. И диктатура, и прочее. Вот из последнего. Мол, нахлебники мы, и Союзное Государство России не нужно», — написал в своем телеграм-канале пропагандист.

С критикой на режиссера обрушился и директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

«Встреча с ним стала бы точкой сбора для тех, кто притаился, приспособился, выжидает. Никакого шанса им давать нельзя, даже собраться вместе», —написал он в своем телеграм-канале после того, как стало известно об отмене показов.

Сам режиссер прокомментировал отмену показов для издания РБК.

«Никакой технической причины. Но я не думал, что так много в Беларуси грязи в интернете. Какая-то особая грязь. Глупо, что местный Минкульт сам не позволил показать своим молодым кинематографистам интересные примеры художественного труда», — сказал он.

Главные герои фильма «Сказка» — Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, которые встречаются в аду. Для изображения персонажей Сокуров использовал кадры из документальной хроники и тексты их реальных речей. В 2023 году министерство культуры России запретило показ фильма на международном фестивале «Каро.Арт». Вскоре ведомство отказало «Сказке» в выдаче прокатного удостоверения.