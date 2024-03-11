Александр Лукашенко подписал Кодекс гражданского судопроизводства, сообщает его пресс-служба. Документ вступит в силу 1 января 2026 года.

Новый кодекс вводит единые правила рассмотрения гражданских и экономических дел в судах.

Кроме того, в нем закреплены некоторые новшества в гражданском судопроизводстве, такие как применение электронных доказательств, продолжение цифровизации судебного процесса. Кодекс вводит возможность подачи коллективных исков и понятие «упрощенного судопроизводства».

В соответствии с новым кодексом, все суды прейдут к пересмотру судебных постановлений по трем инстанциям (апелляция, кассация и надзор).

Как пишет пресс-служба Лукашенко, документ расширяет использование урегулирования споров вне суда — медиации, переговоров, примирительной процедуры.