Блогер Виталий Устинович провел 25 суток в ИВС из‑за распространения «экстремистских материалов»

Витебского блогера Виталия Устиновича арестовали на 25 суток за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), видео с ним опубликовал провластный канал «Северная столица».

Судя по всему, ролик был снят уже после того, как блогер вышел на свободу. В видео он говорит, что месяц назад был задержан сотрудниками ГУБОПиК, они, как говорит в кадре блогер «вели себя корректно».

Арест Устинович отбывал, как он сам рассказывает в ролике, в ИВС Витебска. Там, по его словам, его не били, сотрудники милиции «стараются наставить человека на верный путь по-человечески».

Ролик провластного канала смонтирован так, что сначала Устиновича показывают на фоне плакатов против «экстремизма», потом — камеры в изоляторе, а в конце — на фоне надписи «Спасибо вам, парни».

На ютуб-канал Виталия Устиновича подписаны почти 47 тысяч человек. После задержания логотип канала блогера поменялся на государственный герб Беларуси.