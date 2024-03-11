Силовики задержали жителя Могилева за распространение «экстремизма» в «Одноклассниках»

Силовики задержали жителя Могилева за распространение «экстремистских» материалов в соцсети «Одноклассники», видео с мужчиной опубликовал провластный телеграм-канал «Шестой регион».

В социальных сетях мужчина подписан как Юрий Бруквенков. Он увлекается рыбалкой, охотой и мотоциклами. Юрий много писал на форуме мотоциклистов про скутер HORS 301. У мужчины на странице есть фото авто, которое обклеено как такси. Во Вконтакте Бруквенков предлагает услугу «трезвого водителя».

На камеру мужчина говорит, что в «Одноклассниках» распространял «экстремистские» материалы и свастику, за это «уезжает на ИВС».

По какой статье задержан мужчина, не сообщается.