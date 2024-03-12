В беларуском СИЗО умер литовец, задержанный по подозрению в контрабанде боеприпасов

В беларуском СИЗО умер задержанный по подозрению в контрабанде боеприпасов литовец, пишет Министерство иностранных дел Литвы. На публикацию обратило внимание издание «Зеркало».

Литовца задержали 31 декабря 2023 года в пункте пропуска «Бенякони». Гродненская таможня тогда сообщила, что в автомобиле мужчины были обнаружены 98 пистолетных патронов (9×18ПМ) для оружия калибром 9 мм.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу Беларуси боеприпасов (часть 1 статьи 333-1 УК). Пресс-служба таможни писала, что водитель задержан и заключен под стражу, где он позже и скончался.

По данному факту Вильнюс вручил временному поверенному в делах Беларуси в Литве ноту, в которой был выражен «решительный протест».

МИД Литвы сообщает, что консульские работники Литвы не были проинформированы о задержании гражданина Литовской Республики, основаниях задержания и о состоянии здоровья мужчины. Им не была предоставлена возможность посетить задержанного и предоставить ему необходимую консульская помощь.

«Такими действиями Республика Беларусь грубо нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях», — пишет пресс-служба МИД.

МИД Литвы требует от беларуской стороны немедленно предоставить информацию о состоянии гражданина на момент задержания, подтвердить факт смерти и указать все обстоятельства.

Также МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам Литовской Республики не ехать в Беларусь, а тем, кто сейчас находится в стране, немедленно покинуть ее.