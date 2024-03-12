В Минске подросток поджег коробку в магазине, потому что ему стало скучно

17 февраля в одном из минских магазинов 14-летний подросток поджег коробку, после чего возник пожар. В результате пожара магазину нанесен ущерб на сумму более чем 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По информации Следственного комитета, 14-летний подросток обратил внимание на стоящую в магазине коробку, после чего поджег ее зажигалкой. В результате в торговом зале вспыхнул пожар.

На допросе парень объяснил, что ему стало скучно и он начал щелкать зажигалкой. Подросток отрицал, что намеренно поджег коробку, но камера зафиксировала, как школьник долго держал открытый огонь над картоном.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества (часть 3 статьи 218 УК). Сейчас с обвиняемым проводят следственные действия, а расследование продолжается.