Гомельчанина приговорили к 8,5 годам колонии за участие в «экстремистском формировании» и финансировании «терроризма»

7 марта Гомельский областной суд приговорил гомельчанина Олега Дегтяренко к 8,5 годам колонии за участие в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК) и финансировании «террористической деятельности» (часть 2 статьи 290-1 УК), пишет «Вясна».

По статье об участии в «экстремистском формировании» гомельчанина приговорили к 3 годам колонии. 8 лет и 100 базовых величин штрафа Дегтяренко суд назначил за финансирование «террористической деятельности». Путем частичного сложения приговоров, беларуса приговорили к 8,5 годам колонии усиленного режима.