Силовики задержали администраторку дворового телеграм‑чата «Нестерка»

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База"» опубликовал видео с задержанной за протесты в 2020 году беларуской.

На видео задержанная рассказывает, что была «активным участником бчб движения и участвовала в протестах в Минске». Также девушка рассказала, что являлась администратором дворового телеграм-чата «Нестерка» и участвовала в стримах с Тихановской.

Авторы поста утверждают, что беларуску задержали по возвращению в Беларусь.

В каком статусе находится задержанная и по какой статье ее обвиняют — неизвестно.