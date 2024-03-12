Агнешку Ромашевскую-Гузы уволили с должности руководительницы телеканала «Белсат». Об этом она написала в фейсбуке.

Ее обязательства будет выполнять Алексей Диковицкий, пишет «Радыё Свабода».

«Меня только что уволили после 17 лет работы на "Белсат" и после 32 лет работы в TVP. Изначально мне предложили уволиться из "Белсата" (и TVP) по собственному желанию и с "золотым парашютом" (то есть на крайне выгодных условиях). Я не согласилась на это», — пишет Ромашевская-Гузы.

По ее словам, бюджет канала будет сокращен на 47% по решению Министерства иностранных дел. Также канал собираются «расчленить» — программы на русском языке «скорее всего» перейдут на канал TVP World.

«На мой взгляд, это большая ошибка и фундаментальное нарушение концепции, создававшейся на протяжении многих лет», — говорит бывшая руководительница.