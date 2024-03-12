СК начал спецпроизводство против экс‑директорки гродненского хосписа Ольги Величко

Следственный комитет начал «специальное производство» против экс-директорки гродненского хосписа имени святого Губерта Ольги Величко. Информация об этом опубликована в телеграм-канале комитета.

Величко подозревают по статьям о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК), незаконной организации деятельности общественного объединения (статья 193-1 УК), хищении путем злоупотребеления служебными полномочиями (часть 3 статьи 210 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), содействии экстремистской деятельности (часть 1 и 2 статьи 361-4 УК), клевете на Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК).

О том, что Величко стала подозреваемой по делу об участии в незарегистрированной организации стало известно в июне 2022 года.

Гродненский областной суд ликвидировал детский хоспис в конце августа 2021 года, но с сентября 2021 года по апрель 2022 года по счету организации провели около 50 операций в размере не менее 160 тысяч рублей, пишет прокуратура.

В ведомстве посчитали, что ликвидированное объединение «функционировало под дистанционным руководством директора, объявленного в розыск в связи с обвинением в хищении имущества организации».

«При этом творчество подопечных хосписа, страдающих тяжелыми заболеваниями, использовалось для моральной поддержки лиц, осужденных за совершение умышленных преступлений», — отметили в пресс-релизе.

Ранее Ольге Величко инкриминировали грубое нарушение порядка (статья 342 УК) за участие в «Марше единства» в Гродно и хищение в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 3 статьи 210).

В сюжете телканала ОНТ сообщалось, что это уголовное дело против Величко связано с двумя эпизодами. В 2017 году хоспис собирал деньги, чтобы купить аппарат ИВЛ для пятилетней Дарьи. По данным КГК по Гродненской области, в июне 2018 года Величко сняла с этого счета 17 тысяч рублей.

В декабре 2005 года в УК появилась статья 193-1 — организация либо руководство политической партией, общественным объединением, религиозной организацией, не прошедшими государственную регистрацию. Она предусматривала штраф, арест либо колонию на срок до двух лет. Летом 2019 года вступили в силу поправки в УК, исключившие из кодекса статью о незарегистрированных организациях. Вместо этого аналогичная по содержанию статья 24.57 появилась в КоАП — незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности; она предусматривала штраф до 30 базовых величин. В конце 2021 года власти Беларуси еще раз переписали законодательство о незарегистрированных организациях: статью 193-1 вернули в УК, а статью 24.57 — исключили из КоАПа.