В Браславском районе после перерегистрации осталось пять агроусадеб из 300

После перерегистрации в Браславском районе осталось пять агроусадеб из 300, заявила Ольга Федорова, главная специалистка сектора туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского облисполкома в проекте «Белты». Информацию заметил Reform.by.

В Дубровенском и Толочинском районах не осталось ни одной агроусадьбы. Федорова сказала, что деятельность комплексов превратилась «в сдачу жилья в наем», с чем и связано сокращение их численности.

«У кого-то были вопросы по гигиене, потому что определен ряд новых требований. Даже если у них установлена мангальная зона, то по новым требованиям должна быть обязательно и проточная вода, а раньше такая деятельность могла осуществляться в доме, на хуторе, и их не проверяли», — сказала чиновница.

Как пишет Reform, в начале 2023 года в Беларуси действовали 3 043 агроусадьбы. В декабре только 1 297 из них прошли перерегистрацию. В том же году отрылись 170 новых комплексов.

В июне силовики задержали владельца агроусадьбы «Полсвиж». В том же месяце в «Стулах» во время спектакля задержали шестерых человек — владелицу комплекса арестовали на 15 суток.