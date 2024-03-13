Семью гродненцев осудили за плакат о Лукашенко

Суд Ленинского района Гродно приговорил супругов Сергея и Татьяну Чиж к 3 годам химии и 2 годам домашней химии соответственно, пишет «Вясна». Заседание состоялось 26 февраля.

Семью обвинили в клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК). Следствие посчитало, что «клевета» была написана на плакате, который супруги держали в руках на одном из протестов в 2020 году.

Плакат был размером около 2,5 метров. На нем было написано «обвиняются в особо тяжких преступлениях против народа» и перечислены некоторые политики.

Как сообщают правозащитники, до суда Сергей Чиж находился под стражей, а его жена — дома с двумя несовершеннолетними детьми.