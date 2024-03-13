Музыкантов Nizkiz будут судить по статье о грубом нарушении порядка

Заседания по делу музыкантов Nizkiz начнутся 19 марта в суде Октябрьского района Минска, сообщает «Вясна». Их обвиняют по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Как уточняют правозащитники, вокалиста и автора песен Александра Ильина, бас-гитариста Сергея Кульшу и барабанщика Дмитрия Холявкина обвиняют в участии в протесте в 2020 году. Дело будет рассматривать судья Елена Живица.

Силовики задержали музыкантов Nizkiz 6 января. 8 января участников группы судили по статье о распространении «экстремистских материалов». В провластном канале публиковали видео с музыкантами.

«В 20 году нашу популярность решили использовать, нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске», — говорил на милицейском видео Ильин.

Двое других задержанных участников группы рассказывали про клип «Правілы», который набрал более миллиона просмотров на ютуб-канале группы. Сейчас он удален.

Nizkiz — беларуская группа из Могилева, созданная в 2008 году. Музыканты выпустили 4 альбома.