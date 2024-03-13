Приговоренного к 23 годам колонии «рельсового партизана» обвиняют в злостном неповиновении администрации колонии

Приговоренного к 23 годам колонии «рельсового партизана» Дениса Дикуна будут судить по статье о злостном неповиновении администрации колонии (часть 2 статьи 411 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Рассматривать дело будут в суде Горецкого района 25 марта. Дикуну могут добавить 2 года к основному сроку.

Дикуна этапировали в исправительную колонию №9 в конце апреля. После этого его поместили в ШИЗО. По словам его брата, Дикуна отправляли в штрафной изолятор «примерно три-четыре раза».

21 июня его перевели из ШИЗО в ПКТ — об этом он написал в письме. После связь с «рельсовым партизаном» пропала. Дмитрий говорит, что родственники не получали от него известий несколько месяцев.

27 декабря Гомельский областной суд вынес приговор троим «рельсовым партизанам». Дениса Дикуна к приговорили к 23 годам колонии, Дмитрия Равича — к 22 , а Олега Молчанова — к 21 году колонии.

Их обвиняли в участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), акте терроризма, совершенном организованной группой, повлекшем тяжкие последствия, создающим угрозу гибели людей (часть 3 статьи 289 УК), повреждении путей сообщения (части 2 и 4 статьи 309 УК), измене государству (часть 1 статьи 356 УК).