Мать бывшего политзаключенного Виктора Пархимчика, которую в феврале задержали силовики, покинула Беларусь

Мать бывшего политзаключенного Виктора Пархимчика и адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Пархимчик покинула Беларусь, пишет dissidentby.

28 февраля женщину задержали сотрудники КГБ за участие в акции протеста в 2020 году. Также Пархимчик обвиняли донатах через фейсбук жертвам репрессий. Женщину поместили в ИВС, а через неделю отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас женщина покинула Беларусь и находится в безопасности.

Галина Пархимчик является активной участницей партии БНФ, а также выступала адвокатам у многих обвиняемых по политически мотивированных делах.