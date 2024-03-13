Журналисту‑фрилансеру Александру Игнатюку изменили обвинение: статью об «экстремизме» убрали, но добавили о нарушении порядка

Пинского журналиста-фрилансера Александра Игнатюка обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), вымогательстве (статья 208 УК) и клевете в отношении Лукашенко (статья 367 УК), пишет БАЖ.

Игнатюка задержали в августе 2023 года и предъявили обвинения по трем уголовным статьям: за вымогательство, клевету в отношении Лукашенко, содействие «экстремистской» деятельности. Сейчас статью о содействии «экстремистской» деятельности заменили на грубое нарушение порядка.

Судить Игнатюка начнут 15 марта.

11 марта МВД опубликовало видео задержания 52-летнего жителя Пинского района, которого обвиняют в вымогательстве и «экстремистской» деятельности. Правозащитники узнали, что речь идет о журналисте-фрилансере и блогере Александре Игнатюке. На момент публикации видео он уже 7 месяцев был в СИЗО.