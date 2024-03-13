В Гродно сносят царские казармы 19 века, которые хотели переделать в жилые дома, пишет телеграм-канал Urban Hrodna.

Сохранившиеся казармы царского военного городка выкупила компания ОАО «Полесьежилстрой». По планам архитекторов, казармы хотели реконструировать и сделать из них элитное жилье. Проект жилого комплекса не предполагал снос старинных построек.

«Проектом было предусмотрено устройство гаражей в цокольном этаже, но уже на стадии подготовительных работ было выявлено несоответствие нормативным значениям несущей способности стен существующего здания. Говоря простым языком, кирпич утратил свои свойства, данный факт подтвердила аттестованная на проведение обследований компания. Данный факт не мог обеспечить безопасность реконструируемого объекта, так как без того слабые конструкции дополнительно нагружались», — объяснили снос построек в горисполкоме телеканалу «Гродно Плюс».

Царские казармы на Щорса в Гродно были построены в конце 19 века. Ранее на этой территории был старейший в Беларуси военный городок.

Всего стояло 9 кирпичных казарм. До нашего времени сохранилось 5. Они назывались по-разному: «Казармы на Александровской слободке», «Казармы за вокзалом», «Казармы за железной дорогой», «Александровские».

В 20 веке здесь были госпиталь, лагерь для пленных советских солдат, затем общежития. в 2020 казармы выставили на аукцион, где их со скидкой 80% купила брестская фирма ОАО «Полесьежилстрой».

Обновлено в 21.55. Добавлено объяснение сноса от горисполкома