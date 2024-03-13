Провластный канал опубликовал видео о задержании учащегося курса «Кадрового резерва»

Провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал видео о задержании Алексея Киселева, студента курса «Кадровый резерв для новой Беларуси».

Когда именно его задержали, не уточняется. На камеру мужчина говорит, что против него возбуждено уголовное дело.

26 февраля подобное видео показали с участием другого студента — Александра Куксы. Оба бывших учащихся назвали номера своих ID, которые использовали на курсе.

15 февраля на телеканале ОНТ в программе «Будет дополнено» показали 15 человек, задержанных по делу «Кадрового резерва новой Беларуси». Пропагандист Игорь Тур заявил, что вместе с силовиками год слушал лекции для участников программы.

14 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело против участников и организаторов «Кадрового резерва» по статье о вхождении в состав «экстремистского» формирования (статья 361-1 УК).

По словам представителя Объединенного переходного кабинета Юрия Губаревича, курировавшего обучение, участники лекций не могли включать видео и задавать вопросы. Их данные во время конференций в Zoom были обезличены, поэтому получить их было «технически невозможно».