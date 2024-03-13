За распространение «экстремистских» материалов задержан житель Лиды

Силовики задержали жителя Лиды за распространение «экстремистских» материалов, видео с задержанным опубликовал провластный телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

На камеру мужчина говорит, что распространял «экстремистские» материалы и нацистскую свастику. Авторы канала пишут, что мужчина в 2020 году участвовал в акциях протеста.

Издание «Наша Ніва» пишет, что задержанного зовут Сергей Копать. Мужчине 47 лет, он занимается изготовлением мебели и других предметов декора из дерева. У беларуса трое детей.

По какой статье задержан лидчанин и где сейчас находится, неизвестно.

Обновлена в 21.28. Добавлено имя задержанного