Силовики задержали работника компании «Стрим» за регистрацию в чат-боте плана «Перамога»

Силовики задержали жителя Могилева за регистрацию в чат-боте плана «Перамога». Видео с мужчиной опубликовал провластный телеграм-канал «Шестой регион».

На камеру мужчина говорит, что работает в ОДО «Стрим». В социальных сетях задержанный подписан как Сергей Радкевич.

По какой статье задержан мужчина и где сейчас находится, неизвестно.

ОДО «Стрим» — это инженерно-производственная компания, основанная в 2000 году в Могилеве. Компания разрабатывает и производит электронное оборудование, электронные модули и системы управления для мобильных машин и технологического оборудования.