СК начал спецпроизводство против активистки из Солигорска Илоны Руденя

Следственный комитет начал «специальное производство» против активистки из Солигорска Илоны Руденя, пишет пресс-служба ведомства.

Беларуску обвиняют в клевете (статья 188 УК), незаконных действиях с информацией о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК), вовлечение в экстремистскую деятельность (часть 1 статьи 361-4 УК), насилии над сотрудником МВД (статья 364 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

После выборов 2020 года женщину несколько раз задерживали. Руденя рассказывала изданию «Белсат», что в отношении нее завели уголовное дело, а силовики ее шантажировали лишением родительских прав.

В конце 2020 года женщина с двумя детьми бежала в Литву.