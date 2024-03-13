Силовики показали двух школьников, которые «призывали к избиениям нерусских»

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео о двух школьниках, которые «призывали к избиениям нерусских».

Один из них на камеру говорит, что ему 16 лет и он учится в 10 классе. Второй школьник утверждает, что создал «неонацистский» телеграм-канал.

В ролике используют скриншоты канала, в названии которого есть слово skinheads. «Можно устроить восстание мб, если получится», — показали в ролике переписку школьников.

«Пока что предупреждение, строгий надзор и ответственность для родителей за ненадлежащее воспитание», — пишут авторы провластного канала.