Работника Кафедрального костела Владислава Белодеда приговорили к трем годам колонии, пишет телеграм-канал проекта «Хрысціянская візія».

Владислава судили по четырем статьям УК: разжигание розни (часть 1статьи 130 УК), распространение и изготовление порнографии (часть 1 статьи 343 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорбление представителя власти (статья 369 УК).



Беларуса задержали летом 2023 года. В общей сложности его арестовывали на 45 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

Владислав Белодед — выпускник Института теологии БГУ, после окончания которого поступил в римско-католическую семинарию и проходил практику в Минском Архикафедральном соборе.