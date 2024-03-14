При обстреле Белгорода погибли двое человек

В Белгородской области во время обстрела погибли двое человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Среди погибших мужчина, который ехал в автомобиле и женщина, чья машина опрокинулась в кювет. Среди пострадавших две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча.

Также он рассказал о четверых пострадавших в городе Грайворон. При обстреле села Козинка ранен мужчина.

Росгвардия сообщила о боях с «украинскими диверсантами» у поселка Теткино в Курской области. Минобороны РФ также пишет о «попытке прорыва» ВСУ Белгородской области в районе села Сподарюшино.

Представители воюющего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК) предупредили, что будут наносить удары по военным объектам в Курской, Белгородской и Брянской областях, и попросили жителей этих регионов проследовать в укрытия. Об атаке беспилотников в своем телеграм-канале написал также глава Орловской области Андрей Клычков.