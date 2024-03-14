СК начал «специальное производство» против пенсионерки из Глубокого; в марте 2020 года она дала интервью Сергею Тихановскому

Следственный комитет начал «специальное производство» против пенсионерки из города Глубокое Людмилы Борейко, сообщает телеграм-канал комитета.

Женщину обвиняют по статье о клевете (статья 188 УК). Что стало причиной возбуждения уголовного дела не сообщается.

В марте 2020 года она дала интервью блогеру Сергею Тихановскому, где рассказывала о плохом состоянии дорог и предприятий. На стриме она вспомнила стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище».\

«Это как в сказке какой-то, когда была таракан всесильный, его боялись все звери. А на самом деле, когда показали, что он таракан, что его можно раздавить. Вот так же и у нас получается», — говорила женщина.

По словам блогера, именно благодаря этой фразе родился лозунг «Стоп таракан, но пасаран».

Стоп таракан. Экспертиза не нашла разжигания вражды и призывов к насилию в высказываниях Сергея Тихановского

В мае 2020 года после трех суток в ИВС ее оштрафовали на 270 рублей по статье о нарушении порядка организации массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).

«Жалею я только об одном: нужно было лучше подготовиться. Тогда бы я могла рассказать гораздо больше», — говорила об этом интервью женщина.