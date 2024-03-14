Силовики задержали минчанина за участие в протестах в Минске в 2020 году, видео с задержанным опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

На видео задержанный минчанин сидит перед камерой в наручниках. Он говорит, что участвовал в митингах 9, 10 и 11 августа 2020 года, а также прошел регистрацию в чат-боте «плана Перамога».

Видео перебивается кадрами с протестов в районе станции метро Пушкинская в Минске. Авторы канала утверждают, что это видео — с телефона задержанного. Кроме того, минчанин говорит о том, что призывал к «радикальным действиям в отношении сотрудников милиции». В видео демонстрируются скриншоты комментариев «Вешать их надо», «В Минске по конурам корытных свет будет гореть всю ночь! Чемоданы уже наготове», однако кто их автор — неизвестно.

По каким именно статьям задержан минчанин, и что с ним сейчас — не сообщается.