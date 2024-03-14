77% от общего числа помилованных в 2022 году составили заключенные по политическим статьям

Заместитель главы администрации Лукашенко Ольга Чуприс в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказала, что в 2022 году помиловали 77% заключенных по протестным статьям от общего количества помилованных.

В 2021 году эта цифра составила 40%. В 2023 году, по словам чиновницы, были единичные случаи помилования. В сентябре 2023 года Чуприс говорила, что за 2021-2022 годы Лукашенко помиловал 52 человека из 645.

В сентябре 2022 года на свободу по помилованию вышли журналист Олег Груздилович и пенсионерка Галина Михальчук. Согласно справке об освобождении Груздиловича, его отпустили из колонии в связи с указом Александра Лукашенко №327 от 19 сентября. Документ так и не появился в публичном доступе, а на справке указано, что он предназначен «для служебного пользования». Помиловал ли Лукашенко других политзаключенных, тогда было неизвестно.

13 марта Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 заключенных. О ком именно идет речь и по каким статьям отбывали наказание осужденные, неизвестно.