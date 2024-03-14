Силовики собрали 356 тысяч долларов «добровольных» пожертвований от тех, кто донатил беларуским инициативам

С начала года силовики обнаружили 260 человек, которые донатили различным инициативам, признанным в Беларуси «экстремистскими формированиями», пишет пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Общая сумма донатов составила больше 5 000 долларов. В качестве компенсации беларусы «добровольно» перевели на счета различных госучреждений больше 356 тысяч долларов. Как утверждают в УВД, пожертвования получили «социальные и медицинские» организации.

Заплатите 500 долларов и принесите квитанцию. КГБ задерживает беларусов и требует «возмещать» донаты «экстремистам»

Только в Мстиславскую специальную школу-интернат было переведено больше 120 тысяч долларов.

В прошлом году, по данным МВД, в Беларуси было возбуждено 17 уголовных дел в отношении тех, кто донатил «экстремистам».