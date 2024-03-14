В Славгороде умерла активистка, которой в 2011 году ошибочно диагностировали рак и сделали операцию

23 февраля в Славгороде умерла активистка Анжелика Калатозишвили, которой ошибочно диагностировали рак и сделали операцию, сообщает «Наша Ніва». Последние четыре месяца девушка провела в больнице.

«Борюсь за жизнь, пока нечем похвастаться. Попала на гемодиализ. 10 дней комы. Не знаю, выздоровею ли. Переживаю за своих кошек и собак», — приводит издание пост Калатозишвили за месяц до смерти.

Девушка 13 лет отработала в местах, загрязненных радиацией из-за Чернобыльской катастрофы. По ее словам, в 2011 году врачи диагностировали у нее саркому матки, которую удалили вместе с яичниками. После операции анализ показал, что онкологии у нее не было. После четырех операций ей дали инвалидность первой группы и выдали коляску. За это время у нее атрофировались мышцы, но она смогла поставить себя на ноги.

Когда ее мужа, гражданина Грузии, задержали по обвинению в распространении наркотиков (часть 1 статьи 328 УК), она объявила голодовку с требованием свидания с ним. Его осудили на 2 года колонии и депортировали.

В июне 2020 года к ней приходили милиционера из-за репоста фильма Nexta.

«Милиционеры составили протокол опроса, интересовались, что я размещаю в своих соцсетях и зачем. Спрашивали, чем мне понравился этот фильм. Я честно сказала, что я не поддерживаю существующую власть в Беларуси и что кто-то, очевидно, наложил в штаны», — рассказала Калатозишвили.

Девушка заботилась о домашних животных и через социальные сети собирала им на корм.